Yuri Romanò come nei cartoni animati! 5 ace consecutivi, epica magia nella finale dei Mondiali

Yuri Romanò ha mostrato i muscoli nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, sciorinando una prestazione ai limiti del surreale nel corso del secondo set della sfida tra Italia e Bulgaria. L’opposto è andato al servizio sul 18-16 in favore degli azzurri dopo una bella pipe di Michieletto, riuscendo a spaccare l’incontro con un turno in battuta degno dei migliori cartoni animati, dove gli eventi surreali sono sempre possibili.

L’attaccante ha messo a segno addirittura cinque ace consecutivi! Cinque sassate da urlo, una dietro l’altra, da parte di Yuri Romanò, che ha indirizzato la contesa. Gli uomini di Chicco Blengini stavano cercando di mettere in difficoltà gli azzurri, che grazie al loro bomber hanno distanziato i tutti verdi: da 18-16 a 23-16, tra siluri a tutto braccio, affondi in zone di conflitto, morbide stoccate ritoccate dal tocco della rete.

La serie dell’ormai ex opposto di Piacenza si è chiusa con una battuta in rete (23-17), ma poi Anzani ha messo giù un bel primo tempo e Bottolo ha chiuso il parziale con un altro ace deviato dal nastro. I Campioni del Mondo si sono così issati sul 2-0 e si sono portati a un set dalla difesa del titolo iridato, ma bisognerà prestare attenzione al tentativo di rimonta dei rivali.