WTA Seul 2025, risultati 16 settembre: agli ottavi Barbora Krejcikova, poi pioggia protagonista

Pioggia protagonista nella seconda giornata dedicata al tabellone principale dei Korea Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500: a Seul, in Corea del Sud, si completa soltanto uno dei sei incontri previsti per il primo turno, mentre gli altri verranno completati o disputati domani, quando inizieranno anche gli ottavi di finale. Non ci sono azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio.

Nell’unico match completato quest’oggi si registra la nettissima vittoria della ceca Barbora Krejčíková, che liquida la qualificata russa Tatiana Prozorova, sconfitta con lo score di 6-1 6-2. Giocheranno il terzo set domani, invece, la testa di serie numero 5, la russa Diana Shnaider, e la qualificata statunitense Caty McNally, fermate dal maltempo al termine del secondo set sullo score di 2-6 6-2.

Non iniziano neppure e vengono direttamente rinviati a domani, invece, i match tra la romena Jaqueline Cristian e la britannica Emma Raducanu, numero 8 del seeding ed in tabellone con una wild card, tra la testa di serie numero 6, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, e la wild card sudcoreana Dayeon Back, tra la neerlandese Suzan Lamens e la teutonica Tatjana Maria, e tra la lucky loser russa Anastasia Zakharova e la romena Sorana Cîrstea.

WTA 500 SEUL 2025 – RISULTATI 16 SETTEMBRE

Primo turno

Barbora Krejčíková (Cechia) b. Tatiana Prozorova (Russia, Q) 6-1 6-2

Diana Shnaider (Russia, 5) c. Caty McNally (Stati Uniti, Q) 2-6 6-2 sospesa e rinviata a domani

Jaqueline Cristian (Romania) c. Emma Raducanu (Gran Bretagna, WC, 8) rinviata a domani

Beatriz Haddad Maia (Brasile, 6) c. Dayeon Back (Corea del Sud, WC) rinviata a domani

Suzan Lamens (Paesi Bassi) c. Tatjana Maria (Germania) rinviata a domani

Anastasia Zakharova (Russia, LL) c. Sorana Cîrstea (Romania) rinviata a domani