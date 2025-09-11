Tennis, Novak Djokovic si trasferisce in Grecia per affari? Pesanti critiche dalla Serbia

Novak Djokovic sarebbe in procinto di lasciare la “sua” Serbia per trasferirsi a vivere, con la famiglia, in Grecia. E’ questa la notizia che emerge da un’indiscrezione del Daily Mail, secondo cui il vincitore di 24 titoli del Grande Slam starebbe valutando Atene come prossima dimora.

Dopo gli US Open, nei quali ha ceduto in semifinale a Carlos Alcaraz, Djokovic non è passato dalla sua terra natale ma ha virato verso la zona ellenica del Mediterraneo.

Il motivo di questo cambio di rotta? L’iscrizione dei figli al St. Lawrence College di Atene e l’acquisto di una casa nella capitale greca, dove l’ex numero 1 al mondo potrebbe godere anche di una fiscalità agevolata per i suoi guadagni e i suoi affari extra-tennistici.

La notizia ovviamente è arrivata in Serbia, dove Djokovic che nelle ultime settimane si è visto aspramente criticato e apostrofato come “falso patriota e traditore” per essersi schierato a favore delle proteste studentesche nei confronti del governo del presidente Aleksandar Vucic.

Vedremo quindi se nella prossima settimana il rumor troverà riscontri e quali saranno gli scenari futuri della vita di un fuoriclasse che, almeno sul campo, sembra essere arrivato agli ultimi atti di una carriera straordinaria.