WTA Seul 2025, risultati 15 settembre: agli ottavi Sofia Kenin, eliminata Ashlyn Krueger

Si chiude la prima giornata di match dei Korea Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500: a Seul, in Corea del Sud, in sei superano il primo turno e raggiungono le prime quattro teste di serie, ammesse di diritto ai quarti di finale grazie ad un bye. Non ci sono azzurre in tabellone, né in singolare né in doppio.

L’unica testa di serie in campo, la statunitense Sofia Kenin, numero 7 del seeding, rimonta e batte la teutonica Laura Siegemund, sconfitta con lo score di 2-6 6-3 7-5, e negli ottavi affronterà l’australiana Maya Joint, che elimina la qualificata ceca Linda Fruhvirtova, battuta con il punteggio di 6-4 7-6 (4).

Avanza anche la tedesca Eva Lys, che regola la statunitense Ashlyn Krueger, superata con lo score di 6-3 6-4, mentre nella parte bassa del tabellone la transalpina Loïs Boisson liquida la wild card sudcoreana Yeon Woo Ku, battuta per 6-2 6-1.

La sfida tra qualificate premia la tedesca Ella Seidel, che supera in rimonta la transalpina Jessika Ponchet, battuta col punteggio di 5-7 6-4 6-2, infine la qualificata ceca Kateřina Siniaková liquida la wild card sudcoreana Sohyun Park, sconfitta con un duplice 6-2.

WTA 500 SEUL 2025 – RISULTATI 15 SETTEMBRE

Primo turno

Eva Lys (Germania) b. Ashlyn Krueger (Stati Uniti) 6-3 6-4

Maya Joint (Australia) b. Linda Fruhvirtová (Cechia, Q) 6-4 7-6 (4)

Sofia Kenin (Stati Uniti, 7) b. Laura Siegemund (Germania) 2-6 6-3 7-5

Kateřina Siniaková (Cechia, Q) b. Sohyun Park (Corea del Sud, WC) 6-2 6-2

Ella Seidel (Germania, Q) b. Jessika Ponchet (Francia, Q) 5-7 6-4 6-2

Loïs Boisson (Francia) b. Yeon Woo Ku (Corea del Sud, WC) 6-2 6-1