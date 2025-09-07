Quando i prossimi tornei di tennis? Calendario e date fino alle ATP Finals e alla Coppa Davis

Oggi, domenica 7 settembre, calerà il sipario sull’ultimo Slam del 2025. La finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz agli US Open ci darà il vincitore del quarto Major dell’annata e l’esito sarà importante per determinare chi sarà ancora in vetta al ranking ATP. Un confronto tra l’italiano e l’iberico che però proseguirà ancora in quel che resta della stagione.

Dal 17 settembre, infatti, inizierà la trasferta asiatica con tutta una serie di eventi in cui anche i giocatori migliori della classifica saranno coinvolti. Il riferimento va in particolar modo ai tornei di Pechino, Tokyo e al Masters1000 di Shanghai. Eventi di grande attrazione in cui proprio Sinner e Alcaraz l’anno passato hanno regalato spettacolo, ricordando l’atto conclusivo nella capitale cinese.

Ci sarà poi la serie dei tornei indoor, tanto gradita al pusterese. Si pensi agli appuntamenti di Vienna, Parigi al coperto e soprattutto delle ATP Finals a Torino, dove l’Italia sogna di avere due giocatori al via, un qualcosa che non si è mai verificato precedentemente. Il riferimento è all’attuale situazione nella Race di Sinner e di Lorenzo Musetti.

A conclusione del percorso, l’ultima grande competizione sarà la Coppa Davis. A Bologna ci saranno le Finali e l’Italia vorrà confermarsi per la terza volta consecutiva campione, davanti al pubblico di casa. Vedremo quali saranno i giocatori a disposizione di Filippo Volandri, ma di sicuro giocare in Italia è un grande vantaggio.

CALENDARIO ATP

8-14 settembre — Davis Cup Fase a Gironi

17-23 settembre — Atp 250 Chengdu

17-23 settembre — Atp 250 Hangzhou

20-22 settembre — Laver Cup (San Francisco)

24-30 settembre — Atp 500 Pechino

24-30 settembre — Atp 500 Tokyo

1-12 ottobre — Masters 1000 Shanghai

13-19 ottobre — Atp 250 Almaty

13-19 ottobre — Atp 250 Anversa

13-19 ottobre — Atp 250 Stoccolma

20-26 ottobre — Atp 500 Basilea

20-26 ottobre — Atp 500 Vienna

27 ottobre-2 novembre — Masters 1000 Parigi

2-8 novembre — Atp 250 Belgrado

2-8 novembre — Atp 250 Metz

9-16 novembre — Atp Finals (Torino)

18-23 novembre — Finali di Coppa Davis a Bologna

dicembre — Next Gen Atp Finals (Jeddah)