Il vuoto alle spalle di Sinner e Alcaraz? I record di Djokovic alimentano i dubbi sul livello del tennis mondiale

C’erano una volta Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer, Andy Murray, Stan Wawrinka, Juan Martin Del Potro ecc. E ora? Il tennis mondiale sta vivendo una fase particolare e in questi US Open c’è stata una conferma di una tendenza che potrebbe anche essere preoccupante se si pensa alla promozione del “brand”.

Negli ultimi 7 Slam Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono divisi la torta dei Major: l’altoatesino ha vinto in 4 circostanze e lo spagnolo in 3. Questi riscontri, da associare anche a quelli dei Masters1000, fanno pendere la bilancia decisamente dalla loro parte, creando un vero e proprio vuoto alle spalle di questi due atleti.

Sinner e Alcaraz troppo forti o il resto della concorrenza troppo poco qualitativa, usando termini edulcorati? Djokovic, da questo punto di vista, può offrire una chiave di lettura importante. Il serbo, a 38 anni, è stato in grado di qualificarsi in tutte le semifinali dei Major di quest’anno. Un risultato che nessuno mai aveva ottenuto alla sua età.

Riscontro frutto delle straordinarie qualità del campione nativo di Belgrado, ma anche della poca consistenza offerta dai rivali. Desta sensazione, infatti, che il californiano Taylor Fritz (n.4 del mondo prima di questo match contro Nole) abbia perso per l’undicesima volta in altrettanti match contro Novak nei quarti a New York, mettendo in mostra delle criticità di gioco e caratteriali.

Se vi anno a considerare gli scontri diretti di tutti gli attuali top-10 contro Djokovic, si evidenzia che solo Sinner sia in vantaggio con il balcanico e altri siano pesantemente in passivo. Numeri che alimentano le perplessità sul livello attuale dello sport con racchetta e pallina, da inquadrare in una fase di transizione in cui però il “termometro serbo” pone l’accento su quanto chi c’era prima avesse qualcosa in più. Ciò certificato anche dal fatto che nel gruppo dei migliori dieci al mondo in questa fase gli unici ad aver vinto Major sono Jannik, Carlitos e Nole.

RENDIMENTO SCONTRI DIRETTI ATTUALI TOP-10 CONTRO DJOKOVIC

Sinner vs Djokovic (6-4)

Alcaraz vs Djokovic (3-5)

Zverev vs Djokovic (5-9)

Fritz vs Djokovic (0-11)

Shelton vs Djokovic (0-1)

Draper vs Djokovic (0-1)

Musetti vs Djokovic (1-8)

De Minaur vs Djokovic (1-3)

Khachanov vs Djokovic (1-9)