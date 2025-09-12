WTA Guadalajara 2025, Magdalena Frech piega la generosa Lucrezia Stefanini

Si ferma al secondo turno il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo di Guadalajara. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA messicano la polacca Magdalena Frech, campionessa in carica, piega la generosa giocatrice italiana 6-1 7-6(6) in due ore e undici minuti.

La detentrice del titolo apre le ostilità con il break dell’1-0 ottenuto alla quarta opportunità, ma la sua rivale ribatte con l’immediato 1-1. La polacca strappa nuovamente il servizio all’avversaria per il 2-1, allunga sul 3-1 a 30 e vince altri tre giochi consecutivi per chiudere il parziale inaugurale con un perentorio 6-1. Stefanini inizia la seconda frazione di gioco con un piglio ben diverso, si procura due palle break e, alla terza opportunità, strappa il servizio all’avversaria capitalizzando il suo errore sullo schiaffo al volo di diritto. La toscana si procura due opportunità del 2-0, non le sfrutta e, al secondo tentativo, subisce il contro break della testa di serie numero 4 che opera poi il sorpasso con il 2-1 ottenuto a 30.

Alla ripresa delle ostilità l’italiana ottiene il break del 3-2 e allunga sul 4-2 con la volée di diritto grazie alla quale completa una serie di otto punti a zero. Frech si aggrappa al servizio per siglare il 4-3, dopo aver annullato due palle del 2-5, e a zero impatta sul 4-4. La polacca opera il sorpasso sul 5-4, la sua avversaria annulla un match point e con un rovescio vincente in contropiede sigla, ai vantaggi, il 5-5. L’azzurra rimonta dal 30-0 e con quattro punti consecutivi firma il break del 6-5, ma, nel momento della verità, commette qualche errore di troppo e concede il 6-6 alla quarta testa di serie, brava a chiudere con la risposta di diritto. Il tie-break inizia con l’errore di rovescio dell’italiana che vale il 2-0, le due giocatrici cambiano campo sul 4-2. La toscana impatta sul 4-4 con la fulminea accelerazione di diritto, sfrutta l’errore della rivale per il 5-4 e firma il 6-4 con lo smash vincente, la Frech però è implacabile da fondo, annulla i due set point e chiude i conti al secondo match point per il decisivo 8-6.

Stefanini commette tre doppi falli e serve il 75% di prime palle. La giocatrice toscana ottiene però solamente il 42,9% di punti sulla prima e sulla seconda palla di servizio. La toscana riesce a sfruttare solamente due delle sette palle break a propria disposizione e perde il computo totale dei punti per 53 a 41.