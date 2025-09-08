WEC, McLaren ringrazia Ferrari in GT. 2° posto per Valentino Rossi

Prima storica affermazione per McLaren nella classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship nella Lone Star Le Mans 2025. Marino Sato/Darren Leung/Sean Gelael si impongono con United Autosports nel finale grazie ad una sanzione inflitta alla Ferrari 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse, meritatamente leader sotto la bandiera a scacchi.

Davide Rigon, in azione con Francesco Castellacci e Thomas Flohr, ha condotto l’equipaggio n. 54 in prima piazza. Il forte pilota veneto ha ricevuto nel post gara una sanzione per aver toccato in curva 11 la Ford Mustang n. 77 Proton Competition, episodio che ha incoronato automaticamente McLaren.

La Rossa ha perso automaticamente anche la seconda piazza che è passata nelle mani della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde. Il ‘Dottore’ torna sul podio nel FIA WEC replicando il secondo posto ottenuto nella 6h di Imola ad aprile.

McLaren batte quindi BMW e Ferrari, le auto citate hanno azzeccato nel finale la strategia montando le gomme slick all’ultima sosta. Le tre vetture citate hanno beffato a due giri dalla fine la Ford n. 77 Proton Competition e la Posche n. 92 Manthey, entrambe in azione con la mescola da bagnato.

Nell’ordine la classifica è stata completata dalla BMW n. 31 WRT, la McLaren n. 59 United Autosports e l’Aston Martin n. 27 Heart of Racing. Non cambia la testa del campionato invece che resta saldamente nelle mani della Porsche n. 92 di Richard Lietz, Ryan Hardwick e Riccardo Pera.