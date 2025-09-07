F1, Kimi Antonelli: “In partenza ho pattinato molto, comunque sono contento del mio weekend”

Kimi Antonelli ha chiuso in nona posizione il suo primo Gran Premio d’Italia da pilota di Formula Uno, centrando l’obiettivo della zona punti dopo un periodo molto difficile ma perdendo l’opportunità di giocarsi un piazzamento a ridosso della top5 a causa di una brutta partenza che lo ha fatto scivolare dalla sesta alla decima piazza. Il rookie bolognese si è reso protagonista poi di una discreta rimonta fino al settimo posto virtuale, venendo passato nelle battute conclusive dalla Williams di Alex Albon e retrocedendo alle spalle anche della Sauber di Gabriel Bortoleto per una penalità.

“Al via ho pattinato molto, perdendo quattro o cinque posizioni. Da lì ho dovuto rincorrere. Con la mescola media il passo non era male, specialmente in aria pulita. Con la gomma dura ho fatto più fatica e non è stato facile passare subito Gasly“, racconta il diciannovenne di Casalecchio di Reno ai microfoni di Sky Sport dopo il suo debutto a Monza.

“Poi ho cercato di tenere dietro Albon che rientrava con gomme nuove e sono stato penalizzato. Sono comunque contento del mio weekend, il momento migliore è stata la qualifica, che invece ultimamente era il mio tallone d’Achille. Ora andiamo a Baku per fare meglio“, ha aggiunto Antonelli al termine di un fine settimana in cui ha ritrovato a tratti un buon feeling con la sua Mercedes.