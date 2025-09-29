WEC, il finale beffa Peugeot: “Contro Alpine non potevamo fare molto”

Peugeot sfiora il primo storico successo nel FIA World Endurance Championship al Fuji. La 9X8, presente in terza posizione al COTA, ottiene in Giappone il secondo posto assoluto con Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Eric Vergne (n. 93).

Il tridente è stato beffato nel finale dall’Alpine n. 35 di Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin. Peugeot ha cambiato quattro gomme nell’ultima sosta, una scelta che non ha pagato. Alpine ha infatti sostituto solo due pneumatici sorprendendo i rivali.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha affermato in un commento ai margini dell’evento: “È stata una gara piuttosto movimentata, con molti incidenti in pista che hanno avuto un ruolo nel risultato finale. Noi ne abbiamo beneficiato in parte con la n. 93. È stata una questione di strategia delle gomme e siamo riusciti a lottare contro Porsche che aveva fatto le nostre stesse scelte. Purtroppo non abbiamo potuto fare nulla contro Alpine”.

Jean-Marc Finot, Vicepresidente Senior di Stellantis Motorsport, ha dichiarato invece: “Dopo il nostro primo podio dell’anno, il Team Peugeot TotalEnergies ha continuato la sua crescita con un magnifico secondo posto. È stata una gara emozionante. Non siamo riusciti a vincere, ma continueremo a lottare”.

Davanti agli occhi di Alain Favey, CEO di Peugeot, la 9X8 ha ottenuto il miglior risultato della propria storia nel FIA WEC dopo il terzo posto ottenuto nella Lone Star Le Mans 2025, nella 8h Bahrain 2024 e nella 6h Monza 2023. Ricordiamo che i francesi hanno debuttato nel FIA WEC in Italia nel 2022 all’interno del tempio della velocità.