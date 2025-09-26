24 Ore di Le Mans
WEC, 6h Fuji: Peugeot apre il 100mo weekend della storia
Peugeot inaugura con il primo ed il secondo tempo il weekend del Fuji del FIA World Endurance Championship, penultimo round della stagione 2025. Loic Duval n. 94 tiene testa all’auto n. 93 di Jean – Eric Vergne, le due 9X8 hanno preceduto le due Aston Martin e la Porsche n. 5 ufficiale.
Tutte le auto hanno regolarmente preso parte alla prima sessione del fine settimana. Peugeot ha controllato la scena sin dai primi minuti con la n. 94 in vantaggio di 4 decimi nei confronti della gemella n. 94. Ferma a +0.022 dalla vetta invece la prima delle Aston Valkyrie, la n. 009 di Alex Riberas/Marco Sorensen.
Quinto posto per la Toyota n. 8 davanti alle due Alpine: la n. 35 e la n. 36. Seguono ai margini della Top10 la Ferrari privata n. 83 di AF Corse e la Rossa n. 51, leader del Mondiale nella graduatoria piloti alla vigilia della 100ma competizione della storia della serie.
In LMGT3 svetta la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP di Ben Barnicoat. La vettura giapponese schierata dalla compagine francese ha preceduto di soli 33 millesimi la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 81 TF Sport, mentre in terza posizione è da segnalare la presenza della McLaren n. 95 United Autosports davanti alla Ferrari n. 54 VISTA AF Corse ed alla BMW n. 46 Team WRT.
Oggi la FP2 alle 7.40 italiane, domani FP3 e qualifiche in vista della gara che scatterà domenica alle 4.00.