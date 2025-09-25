WEC, Porsche per il bis in Giappone. Equipaggio differente per la 963 n. 5

Porsche Penske Motorsport ha vinto la Lone Star Le Mans di inizio mese ed ora proverà a confermarsi questo weekend nella 6h del Fuji, penultimo round del FIA World Endurance Championship.

Kevin Estre/Laurens Vanthoor provano ad insidiare nella classifica piloti la Ferrari n. 51 e la Ferrari n. 83 AF Corse, ancora in prima e seconda piazza nella serie iridata. Discorso differente tra i costruttori, il brand tedesco è attualmente in terza posizione con un piccolo margine su Cadillac.

Da segnalare un piccolo cambio di equipaggio per la Porsche n. 5. Il francese Mathieu Jaminet guiderà accanto al connazionale Julien Andlauer in sostituzione di Michael Christensen, impegnato con AO Racing in America in una prova a Road Atlanta in preparazione della Motul Petit Le Mans di inizio ottobre.

Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, guarda con ottimismo alla prova giapponese, la 100ma della storia del FIA WEC: “Dopo il successo ad Austin siamo determinati a ripartire con la stessa motivazione per ridurre il distacco nella classifica Costruttori”.

Porsche ha sempre corso nel FIA WEC dal 2012 ad oggi con almeno una vettura nella classe regina oppure in GT. Il marchio di Stoccarda sarà all’attacco in Giappone anche in LMGT3, Riccardo Pera/Ryan Hardwick/Richard Lietz (Manthey n. 92) hanno infatti la chance di chiudere definitivamente i giochi in LMGT3 contro la Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse.