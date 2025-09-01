Vuelta a España 2025, tutte le salite della seconda settimana. Non solo l’Angliru: ascese a volontà!

La Vuelta a España 2025 osserva il primo giorno di riposo calendarizzato dagli organizzatori, ma è già pronta a rimettersi in moto per continuare il duello che decreterà il vincitore dell’ottantesima edizione della prestigiosa corsa a tappe iberica. La gara riprende domani con la decima tappa, Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua, di 175.3 km.

La seconda settimana metterà alla prova i corridori con diversi arrivi in salita, terreno privilegiato su cui i candidati alla vittoria finale ed alla conquista dei gradini del podio potranno darsi battaglia. Il momento più atteso è, senza dubbio, quello di venerdì 5 settembre, giorno in cui è in programma la tredicesima tappa. La frazione si concluderà con l’arrivo all’Alto de l’Angliru, una delle due salite classificate come Especial dagli organizzatori.

Le prime dieci tappe hanno ribadito in maniera evidente ciò che, molto probabilmente, era già chiaro alla vigilia della corsa: Jonas Vingegaard è l’unico favorito per la vittoria finale. La dimostrazione di forza che il fuoriclasse danese ha offerto sulla salita di Estación de Esquí de Valdezcaray sembra essere solo un anticipo di quanto potrà succedere nei prossimi giorni quando le ascese presenteranno pendenze più impegnative.

Alle spalle del capitano della Team Visma | Lease a Bike la lotta per il podio diventa decisamente interessante. È quanto mai nutrito il plotone di coloro che, almeno per ora, sembrano avere tutte le carte in regola per poter animare la lotta per la seconda e terza posizione. L’Italia riparte con tre elementi in Top 10: sarà l’evoluzione della corsa a stabilire quale ruolo potranno recitare Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato e Giulio Pellizzari.

GPM VUELTA A ESPAÑA 2025- SECONDA SETTIMANA

DECIMA TAPPA (175.3 km, martedì 2 settembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua. Alto de Las Coronas (terza categoria, 127,7 km), Larra-Belagua (prima categoria, 175,3 km).

UNDICESIMA TAPPA (157,4 km, mercoledì 3 settembre): Bilbao-Bilbao. Laukiz (terza categoria, 5 km), Alto de Sollube (terza categoria, 26,2 km), Balcon de Bizkaia (terza categoria, 63,2 km) Morga (terza categoria, 86,1 km), El Vivero (seconda categoria, 104,4 km), El Vivero (seconda categoria, 133,3 km), Pike (terza categoria, 149,6 km).

DODICESMIA TAPPA (144.9 km, giovedì 4 settembre): Laredo-Los Corrales de Buelna. Puerto de Alisas (seconda categoria, 41,4 km), Collada de Brenes (prima categoria, 122 km).

TREDICESIMA TAPPA (202,7 km, venerdì 5 settembre): Cabezón de la Sal-L’Angliru. Alto de la Mozqueta (prima categoria, 153,6 km), Alto del Cordal(prima categoria, 181,6 km), Alto de L’Angliru (Especial, 202,7 chilometri).

QUATTORDICESIMA TAPPA (135,9 km, sabato 6 settembre): Avilés-La Farrapona. Lagos de Somiedo. L’Alto del Tenebreo (terza categoria, 69,5 km), San Lorenzo (prima categoria, 102,1 km), La Farrapona (prima categoria, 135,9 km).

QUINDICESIMA TAPPA (167.8 km, domenica 7 settembre): A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos. Puerto da Garganta (prima categoria, 16,5 km), Alto De Barbeitos (prima categoria, 54,7 km).