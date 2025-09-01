Vuelta a España 2025, il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. Vingegaard sembra imbattibile

Prime nove tappe per la Vuelta a España 2025 tra Italia, Francia, Andorra e, definitivamente, Spagna. Ci sono stati già alcuni passaggi chiave come la cronometro a squadre e diversi arrivi in salita, anche se la classifica generale è ancora del tutto da delineare.

Andando a parlare dei favoriti per il successo finale ovviamente colui che ha destato la migliore impressione è Jonas Vingegaard. Due successi per il danese della Visma | Lease a Bike che ieri a Estación de Esquí de Valdezcaray ha fatto il vuoto, dimostrando di essere almeno un gradino superiore a tutti i rivali al momento.

Il più vicino, sia in classifica, che in generale in montagna, è il portoghese Joao Almeida. La UAE Team Emirates – XRG ha un solo capitano, vista la crisi di Juan Ayuso: il lusitano ha tutte le carte in regola per provare a sfidare nel testa a testa Vingegaard. Secondo ieri Tom Pidcock: il britannico della Q36.5 Pro Cycling Team sogna il suo primo podio in un Grande Giro.

Scalatore puro che fa paura in chiave top-3 è l’austriaco Felix Gall: il capitano della Decathlon AG2R La Mondiale Team sulle montagne durissime che attendono i corridori può fare la differenza. In casa Italia invece ci si aspettava di più da Antonio Tiberi, crollato definitivamente, e da Giulio Ciccone, che ieri ha tentato di restare a ruota di Vingegaard, pagando dazio. L’abruzzese resta in lotta per un piazzamento di lusso, così come, al momento, anche Giulio Pellizzari.