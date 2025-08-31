Vuelta a España 2025, Giulio Pellizzari: “Avevo buone gambe. Abbiamo dato il massimo”

Jonas Vingegaard trionfa nella decima tappa della Vuelta a España 2025, la Alfaro – Estación de Esquí de Valdezcaray di 195,5 chilometri. Il principale favorito per il successo finale parte all’attacco, dopo il forcing improvviso della sua formazione, nel finale di gara e legittima così ulteriormente la sua candidatura al successo finale.

Il capitano della Team Visma | Lease a Bike taglia il traguardo da solo e precede il britannico Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team e il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG di ventiquattro secondi. Giulio Ciccone risponde alla prima rasoiata di Vingegaard, ma si stacca sulla successiva accelerazione e taglia il traguardo in settima posizione con un ritardo di 1’46’’.

Giulio Pellizzari conferma di avere una buona gamba, accompagna il suo capitano Jai Hindley e nel finale prova anche un attacco. La salita odierna non presentava certo le caratteristiche ideali per il corridore della Red Bull che esprime il meglio di sé su pendenze molto più dure. Il corridore marchigiano conferma però il suo buon inizio di corsa con il decimo posto in classifica generale, il suo ritardo dal leader è di 2’53’’.

Pellizzari analizza così la prova odierna: “ Jonas Vingegaard ha attaccato molto presto in salita. Ero un po’ indietro rispetto al gruppo e mi ha sorpreso. Alla fine, quando perdi quasi due minuti, significa che era di gran lunga superiore. Avevo buone gambe, mi sentivo bene. L’ultima parte della salita è stata un po’ più facile. Abbiamo cercato di dare il massimo come squadra e vedremo come andrà la prossima tappa di montagna. La classifica generale è più importante della maglia. Voglio dare il massimo per Jai (Hindley), e poi vedremo a Madrid se indosserò la maglia bianca o no.”.