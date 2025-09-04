Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari in maglia bianca, Pedersen leader a punti

La dodicesima tappa della Vuelta di Spagna è stata caratterizzata da una fuga da lontano, con il successo dello spagnolo Juan Ayuso, al suo secondo successo parziale in questa edizione della corsa iberica. Non è cambiato nulla in classifica generale, i big si sono marcati in vista dell’Angliru.

Il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rossa di leader della graduatoria generale con un vantaggio di 50” sul portoghese Joao Almeida, 56” sul britannico Thomas Pidcock, 2’17” sull’austriaco Felix Gall, 2’05” su Giulio Ciccone. Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine.

Giulio Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine della dodicesima tappa.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 28″ 44:36:45

2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 6″ 0:50

3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 0:56

4 4 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 1:06

5 5 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:17

6 15 ▲9 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:23

7 6 ▼1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:26

8 7 ▼1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:30

9 8 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:33

10 9 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 2:44

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 172

2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 111

3 3 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 105

4 4 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105

5 5 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 98

6 7 ▲1 Castrillo Pablo Movistar Team 65

7 6 ▼1 Gaudu David Groupama – FDJ 62

8 21 ▲13 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 61

9 17 ▲8 Slock Liam Lotto 57

10 8 ▼2 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 57

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 46

2 3 ▲1 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 26

3 2 ▼1 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 25

4 13 ▲9 Romo Javier Movistar Team 20

5 4 ▼1 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 20

6 5 ▼1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 18

7 6 ▼1 Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

8 11 ▲3 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 13

9 7 ▼2 Pedersen Mads Lidl – Trek 13

10 8 ▼2 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 10

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 44:39:29

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:27

3 3 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:50

4 4 – López Harold Martín XDS Astana Team 5:02

5 5 – Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 8:26

6 6 – Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 9:25

7 7 – Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 19:54

8 10 ▲2 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 21:15

9 8 ▼1 Frigo Marco Israel – Premier Tech 21:51

10 12 ▲2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 29:30