Vuelta a España 2025, tappa di oggi Poio-Mos. Castro de Herville: orari, tv, percorso, favoriti. Va via nuovamente la fuga?

Si apre la terza ed ultima settimana della Vuelta a España 2025. Dopo il giorno di riposo una sedicesima tappa subito insidiosa: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Si parte da Poio e si arriva a Mos.Castro de Herville dopo 167,9 chilometri. Primi 70 chilometri con vari saliscendi prima del GPM dell’Alto de San Antonino (9 km al 4% di pendenza media). Da qui si scende velocemente e si affronta l’Alto da Groba, con i suoi 11,3 km al 5,4% di pendenza media. Successivamente si alterneranno brevi salite e discese, con in mezzo il GPM dell’Alto de Prado. Ancora brevi saliscendi prima dell’ascesa finale: 8,2 km al 5,2% di pendenza media.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA

Martedì 9 settembre

Sedicesima tappa Poio-Mos.Castro de Herville (167.9 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Altra giornata che molto probabilmente favorirà una fuga da lontano. E allora vengono fuori i nomi ormai noti: Juan Ayuso e Jay Vine sono i più pericolosi, pronti addirittura alla tripletta. Occhio però ad un possibile scontro diretto tra gli uomini del gruppo: sfida nella sfida, c’è quella per la Maglia Rossa tra Jonas Vingegaard e Joao Almeida, e quella per il podio tra Tom Pidcock e Jai Hindley.