Vuelta a España 2025, Pellizzari punta top10 e maglia bianca. Ciccone va a caccia di una tappa

La Vuelta a España 2025 vive quest’oggi la sua seconda ed ultima giornata di riposo ed è dunque tempo di tracciare un bilancio sui ciclisti italiani proprio in vista di quest’ultima settimana, dove si deciderà il futuro della corsa spagnola. Purtroppo rispetto al weekend scorso la situazione in classifica generale per l’Italia è decisamente cambiata, visto che da tre portacolori in top10 ne è rimasto solo uno, Giulio Pellizzari.

La giovane stella della Red Bull-Bora-hansgrohe sta disputando sicuramente una Vuelta molto positiva ed è attualmente al sesto posto in classifica a quasi quattro minuti e mezzo dalla maglia rossa Vingegaard, ma a poco meno di due minuti dal podio. Il principale obiettivo di Pellizzari è quello di conquistare la maglia bianca e finora è stato un duello davvero appassionante con l’americano Matthew Riccitello (Israel-Premier Tech), che insegue l’azzurro a soli 32 secondi. Un po’ più staccato, ma che potrebbe entrare anche lui nella battaglia è il belga Junior Lecerf (Soudal-Quick Step), che ha un ritardo di un minuto e mezzo dall’italiano.

Un Pellizzari dunque decisamente pimpante e che ora dovrà resistere in quest’ultima settimana. Da capire, però, come si muoverà la Red Bull, visto che Jai Hindley può andare a caccia del podio. Che ruolo avrà dunque Giulio nelle prossime tappe? Molto probabilmente ci sarà un aiuto verso l’australiano e le possibilità di mettersi in proprio saranno davvero poco.

Ad essere uscito completamente di classifica è Giulio Ciccone, che ora si trova ad oltre dodici minuti di ritardo da Vingegaard, anche se con la tappa di ieri l’abruzzese ha addirittura dimezzato il distacco in classifica. Ciccone, infatti, ha fatto parte della fuga che è arrivata con ampio margine sul gruppo maglia rossa, ma le speranze comunque di rientrare in Top-10 sono veramente ridotto al lumicino (sei minuti di ritardo). L’obiettivo ora per Ciccone è quello di andarsi a prendere una vittoria di tappa, sfruttando proprio questa sua posizione in classifica, cercando la fuga giusta in una delle prossime giornate.

Chi ha salutato la Top-10 già da qualche giorno è Lorenzo Fortunato ed anche lui potrebbe cercare una fuga per giocarsi una vittoria. Un obiettivo anche per Antonio Tiberi, anche per rendere questa Vuelta un po’ meno amara per il laziale della Bahrain-Victorious. Quando si parla di fughe e caccia di tappe, non si può non nominare Marco Frigo, che c’è sempre quando bisogna giocarsi una tappa con un’azione da lontano e ieri è arrivato un bel terzo posto alle spalle di Pedersen e Aular.

Domani potrebbe essere il giorno giusto per i fuggitivi e dunque si spera che i nostri corridori possano farsi trovare pronti per regalare all’Italia la prima vittoria di questa Vuelta. Certo uno zero che potrebbe poi cancellarsi giovedì, quando in programma c’è la cronometro e dunque con Filippo Ganna decisamente tra i protagonisti più attesi.