Vuelta a España 2025, la tappa di domani Valladolid-Valladolid: è il giorno della cronometro!
La Vuelta a España 2025 vivrà domani una delle giornate più importanti. In programma, infatti, c’è la cronometro di Valladolid, che potrebbe segnare un’altra svolta nel duello per la maglia rossa e per i piazzamenti in classifica generale.
PERCORSO DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Gli specialisti della cronometro hanno assolutamente puntato questa tappa. Il percorso è decisamente semplice con partenza ed arrivo a Valladolid. Non ci sono difficoltà altimetriche e l’obiettivo è trovare il giusto ritmo e velocità dal primo all’ultimo chilometro.
ALTIMETRIA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Giovedì 11 Settembre
Diciottesima Tappa Valladolid-Valladolid (27.2 km) – Cronometro
Orario di partenza: 14.12
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14.00 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport