Vuelta a España 2025, la tappa di domani Valladolid-Valladolid: è il giorno della cronometro!

La Vuelta a España 2025 vivrà domani una delle giornate più importanti. In programma, infatti, c’è la cronometro di Valladolid, che potrebbe segnare un’altra svolta nel duello per la maglia rossa e per i piazzamenti in classifica generale.

PERCORSO DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Gli specialisti della cronometro hanno assolutamente puntato questa tappa. Il percorso è decisamente semplice con partenza ed arrivo a Valladolid. Non ci sono difficoltà altimetriche e l’obiettivo è trovare il giusto ritmo e velocità dal primo all’ultimo chilometro.

ALTIMETRIA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Giovedì 11 Settembre

Diciottesima Tappa Valladolid-Valladolid (27.2 km) – Cronometro

Orario di partenza: 14.12

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14.00 alle 18:00, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport