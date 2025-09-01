Vuelta a España 2025, la tappa di domani Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua: nuove occasioni sull’ascesa finale

La Vuelta a España 2025 è pronta a vivere domani, 2 settembre, una nuova interessante tappa. Dopo l’arrivo in salita di Estacion de Esqui de Valdezcaray ed il giorno di riposo odierno, la corsa a tappe spagnola entrerà domani nella seconda settimana con una frazione breve, caratterizzata da una nuova ascesa nel finale che potrebbe modificare la classifica generale.

Non siamo ancora di fronte a tappe totalmente montuose ma, come dimostrato nei giorni precedenti, anche una salita pedalabile, se posta nel finale, piò creare non poco scompiglio. L’ultima occasione è stata infatti conquistata da Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) che, con apparente facilità, ha sorpreso gli avversari guadagnando terreno nella generale.

È però sempre Torstein Træen a guidare la classifica, seguito proprio dal danese. Domani ci si attende un’altra stoccata del fuoriclasse del Team Visma, che vuole piazzare un nuovo allungo sui rivali. Da verificare la condizione di Giulio Ciccone, che tanto ha speso due giorni fa nell’inseguimento proprio di Vingegaard. Riuscirà l’abruzzese a tenere il passo dei migliori?

PERCORSO

Decima tappa che parte da Parque de la Naturaleza Sendaviva e termina a El Ferial Larra Belagua dopo 175,3 chilometri. Inizio quasi pianeggiante con poche salite non classificate come GPM. Dal chilometro 120 la strada inizierà a salire con il GPM di Alto de Las Coronas (8,3 km al 4,4% di pendenza media) che anticipa un lungo tratto in salita. Da qui il dislivello cresce sempre di più fino all’ascesa finale di 9,4 chilometri ad una pendenza media del 6,3%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DECIMA TAPPA

Martedì 2 settembre Decima tappa Parque de la Naturaleza Sendaviva- El Ferrial Larra Belagua (175,3 km)

Orario di partenza: 12.55

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport