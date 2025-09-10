Vuelta a España 2025: la cronometro di domani sarà accorciata per motivi di sicurezza

Ultima settimana durissima sia per i corridori, ma anche per l’organizzazione alla Vuelta a España 2025. Con le proteste dei manifestanti Pro Palestina che proseguono, diventa veramente difficile garantire la sicurezza, tappa dopo tappa, al gruppo.

Domani è in programma la diciottesima frazione, l’attesissima cronometro con partenza ed arrivo in quel di Valladolid. Il programma però cambia: non sarà più di 27,2 chilometri, bensì accorciata a 12,2 chilometri.

L’annuncio è arrivato da Unipublic, la società che organizza il terzo Grande Giro stagionale. Le parole: “Con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione per la tappa, gli organizzatori della Vuelta, in coordinamento con il Comune di Valladolid e dopo la consultazione con il Collegio dei Commissari, hanno deciso che la cronometro di domani si disputerà su un percorso di 12,2 chilometri, con partenza e arrivo che rimangono come originariamente previsto”.

Vista l’altimetria (solamente uno strappo) ed il breve chilometraggio, difficilmente ci saranno differenze tra i big in chiave classifica generale. Primo corridore che partirà alle 14.35, la Maglia Rossa Jonas Vingegaard invece scatterà alle 17.17.