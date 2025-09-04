Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “L’obiettivo era non perdere tempo, sarebbe un sogno vincere domani sull’Angliru”

Si conclude con la vittoria di Juan Ayuso la dodicesima tappa della Vuelta a España 2025. Lo spagnolo, entrato nella folta fuga di giornata, ha alzato il ritmo nell’ultimo GPM del percorso, staccando tutti gli avversari ad eccezione di Javier Romo. I due iberici hanno affrontato l’ultimo tratto insieme e sull’arrivo di Los Corrales de la Buelna è stato il corridore della UAE ad imporsi in volata.

Sedicesima vittoria in carriera per Juan Ayuso, l’ottava quest’anno e la seconda in questa Vuelta. Secondo, come detto, il connazionale Javier Romo (Movistar), battuto solo negli ultimi metri. Terzo il francese Brieuc Rolland (Groupama FDJ, +13″). Apparente tranquillità nel gruppo maglia rossa, con i big che hanno controllato la tappa senza particolari difficoltà.

Domani, infatti, ci sarà l’ostico Angliru che creerà non pochi problemi e scossoni alla generale. Al termine della dodicesima frazione, la maglia rossa Jonas Vingegaard, ai microfoni di Eurosport ha dichiarato: “Noi ci concentriamo solo sui nostri obiettivi, abbiamo già conquistato due vittorie ed abbiamo la maglia rossa. Oggi l’obiettivo era concludere la tappa senza perdere tempo”.

“Oggi e per le tappe che abbiamo già affrontato possiamo ritenerci soddisfatti della Vuelta che stiamo affrontando. L’Angliru è una salita brutale e super difficile, sarà la prima volta che mi mostrerò su questa ascesa con la maglia rossa. Spero che le gambe siano pronte. Sarebbe un sogno vincere sull’Angliru, è una delle salite più iconiche della Vuelta”, ha poi concluso il danese.