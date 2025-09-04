Vuelta a España 2025, Juan Ayuso: “Ci tenevo a vincere. Queste zone sono una seconda casa”

Dopo la crisi delle prime tappe e le polemiche per il comunicato di addio alla UAE, Juan Ayuso firma la sua seconda vittoria alla Vuelta a España 2025, cogliendo il successo nella dodicesima tappa con arrivo in salita a Los Corrales de Buelna. Lo spagnolo della UAE Team Emirates-XRG ha sfruttato al meglio la fuga di giornata, battendo in volata il connazionale Javier Romo (Movistar).

Ayuso conosceva molto bene queste zone della Spagna, essendoci anche cresciuto come corridore e voleva la vittoria oggi: “Sono sicuramente molto contento. Tutto molto bello. Sono stato in queste zone per due anni quando correvo da juniores. Ho tanti amici, sono venuto spesso in vacanza. Questi posti sono per me una seconda casa”.

Sulla vittoria in volata contro Romo: “Conoscevo bene l’arrivo e mi sono giocato tutte le mie carte. Avevo anche vinto qualche corsa da junior proprio in questi posti. Ho collaborato con Romo, conoscevo l’arrivo e sapevo quando partire. Lo sprint è sempre complicato, ma ho fatto tutto al meglio”.

Ayuso ringrazia anche i suoi compagni di squadra: “Devo assolutamente ringraziare Marc Soler. Ha fatto un grande lavoro, ha tenuto la corsa sotto controllo. Siamo stati bravi e la condotta di gara è stata perfetta”.