Volley, Italia imbattibile: la striscia di vittorie consecutive da record, l’ultima sconfitta e la rincorsa alla storia

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley femminile e ha prolungato la striscia di vittorie consecutive, portandola ad addirittura quota 36 successi di fila. La nostra Nazionale non perde dal 1° giugno 2024, quando venne battuta dal Brasile in un incontro valido per la fase preliminare della Nations League. Da quel momento le ragazze del CT Julio Velasco sono state insuperabili e hanno conquistato due Nations League, la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e appunto il titolo iridato.

Le sette affermazioni infilate a Bangkok (Thailandia), tra cui spiccano quelle ottenute al tie-break contro Brasile e Turchia tra semifinale e finale, si aggiungono alle 29 ottenute in precedenza: cinque nella fase preliminare e tre nella Final Eight della Nations League 2024, sei alle trionfali Olimpiadi di Parigi 2024, dodici nella fase preliminare e tre nella Final Eight dell’ultima Nations League. Anna Danesi e compagne hanno superato ormai da tempo la striscia di 27 sigilli di cui il gruppo guidato da Massimo Barbolini si rese protagonista nel 2007-2008.

L’Italia ha aperto una striscia di trionfi in incontri ufficiali che è inferiore soltanto a quelle firmate da due corazzate nella storia della pallavolo. L’Unione Sovietica si spinse addirittura a 46 affermazioni tra il 1967 e il 1974, vincendo due ori olimpici, due titoli mondiali, due Europei e una Coppa del Mondo. Il Brasile toccò quota 48 tra il 2008 e il 2010, portando a case due Grand Prix, un oro olimpico, un campionato sudamericano e l’argento ai Mondiali 2010, dove si interruppe la striscia nella finale persa contro la Russia (escludendo cinque vittorie nel torneo di qualificazioni ai Mondiali).

STRISCIA VITTORIA CONSECUTIVE ITALIA VOLLEY

2 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Cina 3-0

11 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Canada 3-0

14 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Corea del Sud 3-0

15 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs USA 3-1

16 giugno 2024 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Serbia 3-1

21 giugno 2024 (Nations League, quarti di finale), Italia vs USA 3-0

22 giugno 2024 (Nations League, semifinale), Italia vs Polonia 3-0

23 giugno 2024 (Nations League, finale), Italia vs Giappone 3-1

28 luglio 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Repubblica Dominicana 3-1

1° agosto 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Paesi Bassi 3-0

4 agosto 2024 (Olimpiadi, fase a gironi), Italia vs Turchia 3-0

6 agosto 2024 (Olimpiadi, quarti di finale), Italia vs Serbia 3-0

8 agosto 2024 (Olimpiadi, semifinale), Italia vs Turchia 3-0

11 agosto 2024 (Olimpiadi, finale), Italia vs USA 3-0

4 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs USA 3-0

5 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Germania 3-2

6 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Corea del Sud 3-0

8 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Brasile 3-0

18 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Bulgaria 3-1

19 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Thailandia 3-0

20 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Giappone 3-2

22 giugno 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Cina 3-0

9 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Belgio 3-0

10 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Serbia 3-0

12 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Turchia 3-2

13 luglio 2025 (Nations League, fase preliminare), Italia vs Paesi Bassi 3-0

23 luglio 2025 (Nations League, quarti di finale), Italia vs USA 3-0

26 luglio 2025 (Nations League, semifinale), Italia vs Polonia 3-0

27 luglio 2025 (Nations League, finale), Italia vs Brasile 3-1

22 agosto 2025 (Mondiali, fase a gironi), Italia vs Slovacchia 3-0

24 agosto 2025 (Mondiali, fase a gironi), Italia vs Cuba 3-0

26 agosto 2025 (Mondiali, fase a gironi), Italia vs Belgio 3-1

30 agosto 2025 (Mondiali, fase a gironi), Italia vs Germania 3-0

3 settembre 2025 (Mondiali, quarti di finale), Italia vs Polonia 3-0

6 settembre 2025 (Mondiali, semifinale), Italia vs Brasile 3-2

7 settembre 2025 (Mondiali, finale), Italia vs Turchia 3-2