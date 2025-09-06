Volley femminile, probabili formazioni di Italia-Turchia: i sestetti per la finale dei Mondiali

Italia e Turchia si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di volley femminile, che andrà in scena domenica 7 settembre (ore 14.30) in quel di Bangkok (Thailandia). Le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi il titolo iridato: le azzurre cercheranno la seconda apoteosi dopo il trionfo del 2002 in Germania, mentre le anatoliche disputeranno il primo atto conclusivo della loro storia e proveranno subito a fare centro.

Due tra le grandi favorite della vigilia per la conquista del titolo iridato si fronteggeranno a viso aperto nel testa a testa più atteso. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si presenteranno all’appuntamento con una striscia aperta di 35 successi consecutivi, dopo aver avuto la meglio sul Brasile al tie-break in una pirotecnica semifinale durata due ore e quindici minuti. Il sestetto rivale, invece, ha prevalso su USA e Giappone per 3-1 nelle ultime due sfide a eliminazione diretta.

Le formazioni titolari sono nei fatti già delineate, sono quelle viste per tutto il Mondiale e non ci dovrebbero essere grossi dubbi. Il CT Julio Velasco schiererà Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu come opposto, Myriam Sylla e Stella Nervini di banda, Anna Danesi e Sarah Fahr al centro, Monica De Gennaro il libero. Il doppio cambio con Carlotta Cambi ed Ekaterina Antropova sarà un’opzione, oggi la bomber ha giocato il secondo e il terzo set da titolare contro le verdeoro.

Daniele Santarelli replicherà con il sestetto ormai rodato trascinato dalla formidabile bomber Melissa Vargas e dalla schiacciatrice Ebrar Karakurt, che sarà affiancata di banda da Ilkin Aydin. Le centrali saranno le esperte Eda Erdem e Zehra Gunes, la regia sarà nelle mani di Cansu Ozbay, Orge sarà il libero. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Turchia, finale dei Mondiali 2025 di volley femminile.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-TURCHIA, FINALE MONDIALI VOLLEY

ITALIA: Orro-Egonu, Sylla-Nervini, Danesi-Fahr, De Gennaro.

TURCHIA: Ozbay-Vargas, Karakurt-Aydin, Erdem-Gunes, Orge.