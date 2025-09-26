Volley, assegnati i prossimi Mondiali: dove si giocherà nel 2027 e nel 2029? Prime volte storiche

La FIVB ha assegnato l’organizzazione delle prossime edizioni dei Mondiali di volley: nel 2027 le donne giocheranno negli USA e in Canada, mentre gli uomini saranno impegnati in Polonia (decisione già comunicata qualche mese fa e semplicemente ratificata nella giornata odierna a Manila); nel 2029, invece, la rassegna iridata maschile avrà luogo in Qatar, mentre la sede di quella femminile deve ancora essere decisa.

Per la prima volta nella storia i Mondiali di pallavolo saranno protagonisti in Nord America, tra l’altro un anno prima delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A ospitare le fasi finali della kermesse prevista tra due anni, dove l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato poche settimane fa a Bangkok (Thailandia), sarà la OCVIBE di Anaheim (California, USA). Le altre quattro città coinvolte per la fase a gironi e gli ottavi di finale verranno svelate prossimamente.

Prima volta storica anche per il Medio Oriente: tra quattro anni gli uomini apriranno una nuova frontiera del volley internazionale e porteranno la disciplina in quel Qatar che nell’ultimo decennio si è prodigato in maniera importante nell’organizzazione di grandi eventi sportivi. Prima di quell’appuntamento, però, si volerà in Polonia: al termine di questo weekend sapremo chi difenderà il titolo tra i padroni di casa, l’Italia, la Bulgaria e la Cechia.

PROSSIMI MONDIALI VOLLEY

2027 maschile: Polonia

2027 femminile: USA e Canada

2029 maschile: Qatar

2029 femminile: da definire