Vingegaard vincerà la Tripla Corona prima di Pogacar? I 7 corridori che ci sono riusciti: 2 italiani

Il trionfo ottenuto ieri nella ventesima e penultima tappa, Robledo de Chavela-Bola del Mundo (Puerto de Navacerrada) di 164,8 chilometri, e la passerella finale di oggi con l’arrivo a Madrid consegneranno la vittoria della Vuelta a España 2025, corsa giunta all’ottantesima edizione, a Jonas Vingegaard.

Il trionfo nella prestigiosa gara a tappe iberica concede al fuoriclasse danese di operare un sorpasso, per certi versi, inatteso. La punta di diamante della Team Visma | Lease a Bike ha infatti dichiarato, nei giorni scorsi, che in caso di vittoria nel 2026 avrebbe puntato a chiudere il cerchio con il successo nel Giro d’Italia.

Il successo nella Corsa Rosa proietterebbe definitivamente Jonas Vingegaard nell’olimpo del ciclismo internazionale con il completamento della cosiddetta della Tripla Corona (che prevede la vittoria in carriera di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta). Il danese centrerebbe così lo storico risultato in anticipo rispetto al suo rivale Tadej Pogacar, che potrebbe raggiungerlo solamente a fine estate con l’eventuale affermazione nella Vuelta 2026.

Il danese potrebbe entrare così in un club esclusivo fin qui composto da sette atleti. Il primo a vincere la Tripla Corona è stato il francese Jacques Anquetil nel 1963. Nel 1968 ha completato il tris dei Grandi Giri Felice Gimondi, seguito nel 1973 dal belga Eddy Merckx e dal francese Bernard Hinault nel 1980. Negli ultimi diciassette anni hanno completato lo storico tris lo spagnolo Alberto Contador nel 2008, l’italiano Vincenzo Nibali nel 2014 e il britannico Chris Froome nel 2018.

Vincitori Tripla Corona (Tour de France-Giro d’Italia- Vuelta a España )

Jacques Anquetil (5 Tour-2 Giri d’Italia-1Vuelta) 1963

Felice Gimondi (1 Tour-3 Giri d’Italia-1 Vuelta) 1968

Eddy Merckx (5 Tour- 5 Giri d’Italia- 1 Vuelta) 1973

Bernard Hinault (5 Tour 3 Giri d’Italia- 2 Vuelta) 1980

Alberto Contador (2 Tour-2 Giri d’Italia- 3 Vuelta) 2008

Vincenzo Nibali (1 Tour-2 Giri d’Italia- 1 Vuelta) 2014

Chris Froome (4 Tour- 1 Giro d’Italia- 2 Vuelta) 2018