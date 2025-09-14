Vuelta a España 2025, tappa di oggi Alalpardo–Madrid: orari, tv, percorso, favoriti. Jasper Philipsen cerca il poker

Passerella conclusiva per la Vuelta a España 2025. Si disputa oggi la ventunesima ed ultima tappa per il Grande Giro iberico che vedrà il suo termine ovviamente nella Capitale. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Il tracciato è totalmente pianeggiante. Lo sprint intermedio posto al chilometro 65,2 assegna gli ultimi punti in ottica classifica maglia verde prima della conclusione da fuochi d’artificio. Il finale della tappa prevede il classico circuito che dovrebbe rappresentare la cornice in cui si sfideranno i velocisti.

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Domenica 14 Settembre

Ventunesima Tappa Alalpardo-Madrid (111,6 chilometri)

Orario di partenza: 16:40

Orario di arrivo: 19:20 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 16:30 alle 20:30, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’attesa è tutta per Jasper Philipsen: il belga dell’Alpecin-Deceuninck vuole chiudere il cerchio iniziato con la vittoria nella frazione d’apertura e centrare il poker in questa Vuelta. A sfidarlo nella volata conclusiva colui che si porterà a casa la classifica a punti: Mads Pedersen. Velocisti da seguire anche Ethan Vernon, Orluis Aular e perché no, il nostro Elia Viviani.