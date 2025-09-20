Filippo Tortu è stato escluso dal quartetto che affronterà la batteria della staffetta 4×100 metri maschile ai Mondiali 2025 di atletica leggera: a Tokyo l’Italia schiererà Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo per cercare un posto in finale.

Tortu era reduce da una prestazione sottotono nelle batterie dei 200 metri, chiusi con il tempo di 20″49, crono non sufficiente neppure per l’ingresso in semifinale tra i migliori 24, anche se l’azzurro aveva accusato un piccolo problema muscolare poco prima dei Mondiali e, per sua stessa ammissione, non avrebbe neppure dovuto correre sul mezzo giro di pista.

Filippo Tortu non affronterà dunque la staffetta con Marcell Jacobs dopo il presunto spionaggio ai danni dell’ex campione olimpico sui 100 metri, in cui era coinvolto il fratello di Tortu: al pm di Milano Jacobs aveva riferito che si era sentito con Tortu dopo l’emergere del caso.

Le parole di Jacobs nella circostanza: “Mi ha chiamato per sapere come stessi e come andassero gli allenamenti. Voleva capire se ci fosse astio nei suoi confronti. Ma non ha posto scuse. L’ho tranquillizzato facendogli capire che non avessi nulla nei suoi confronti“.