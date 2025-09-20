Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 20 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

Grande attesa per la sessione serale dell’ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in cui verranno assegnati altri cinque titoli iridati nello stadio Nazionale di Tokyo. Nella serata giapponese di sabato 20 settembre l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista, schierando due atleti a livello individuale e tre staffette.

Occhi puntati su Nadia Battocletti, dominatrice del mezzofondo europeo e vice-campionessa del mondo sui 10.000 metri, che ambisce ad una medaglia anche nei 5000 dovendo però fare i conti in primis con due fuoriclasse come le keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon. Impegnata anche Sveva Gerevini con le ultime due prove dell’eptathlon, oltre alla 4×400 femminile e alle 4×100 (uomini e donne) azzurre che affrontano le batterie inseguendo un posto in finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella penultima sessione serale nipponica dei Mondiali di atletica. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Sabato 20 settembre

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.05 Decathlon, salto in alto

12.35 4×400 maschile, batterie

12.54 Getto del peso (femminile), finale

13.00 4×400 femminile, batterie

13.25 4×100 maschile, batterie

13.45 4×100 femminile, batterie

14.05 Tiro del giavellotto (femminile), finale

14.11 Eptathlon, 800 metri

14.29 5000 metri (femminile), finale

14.55 Decathlon, 400 metri

15.22 800 metri (maschile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Sabato 20 settembre

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini

13.00 4×400 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)

13.25 4×100 maschile, batterie: Italia (formazione da definire)

13.45 4×100 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)

14.11 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

14.29 5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 12.00 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.