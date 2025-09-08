Tiro con l’arco: Elisa Roner vola agli ottavi del compound femminile, out invece Michea Godano

Continuano a Gwangju i Mondiali 2025 di tiro con l’arco. Sulle linee di tiro coreane si stanno sviluppando i vari tornei di compound, con l’Italia protagonista con notizie agrodolci.

Individuale Femminile

Dopo aver svolto un’ottima fase di qualificazione, nel ranking round, prosegue la corsa di Elisa Roner. L’azzurra infatti è approdata agli ottavi di finale, avendo battuto 148-145 l’arciera di Taipei Chen Yi-Hsuan ai sedicesimi. Ora per lei vi sarà da affrontare, martedì 9 settembre alle 3,15 (ora italiana), la messicana Mariana Bernal. Nulla da fare invece per Giulia Di Nardo, che ha ceduto al terzo turno all’indiana Kaur (148-146), e per Andrea Nicole Moccia, eliminata al primo turno (144-143) dalla coreana Sim Sooin.

Individuale Maschile

Giornata amara per Michea Godano. L’Italiano viene sconfitto agli ottavi di finale dal fortissimo danese Mathias Fullerton (numero 2 del ranking mondiale), con lo score di 149-147. Tutti gli azzurri sono out dal tabellone individuale.

Arco ricurvo

Nella prossima notte italiana partirà anche il percorso dell’arco ricurvo o olimpico a Gwangju. Ranking round per Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Matteo Borsani al maschile, e per Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Loredana Spera al femminile.

L’obiettivo per tutti sarà quello di piazzarsi il più in alto possibile, sia in ottica individuale sia in ottica gare a squadre e Mixed Team.