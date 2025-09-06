Tiro con l’arco, Italia fuori dal podio nelle prove a squadre di compound ai Mondiali

Si chiude con tanto amaro in bocca per l’Italia la giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2025 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Gwangju (in Corea del Sud). Quest’oggi il programma era interamente riservato alla divisione compound, con la fase di qualificazione (72 frecce di qualification round) e a seguire le eliminatorie delle prove a squadre.

Purtroppo tutte le formazioni azzurre sono state eliminate prima delle semifinali, uscendo di fatto dalla corsa alle medaglie iridate, mentre domani cominceranno gli scontri diretti individuali. Tutti i nostri portacolori hanno superato il taglio e sono stati ammessi al tabellone principale: Elisa Roner è stata la migliore del gruppo italiano con un notevole 8° posto a quota 703 punti ed entrerà in gioco direttamente ai sedicesimi di finale, mentre gli altri dovranno iniziare dal primo dei due turni preliminari.

Day-1 che ha visto l’Italia sognare in grande con il terzetto femminile composto da Roner, Giulia Di Nardo e Andrea Nicole Moccia, sconfitto per un’incollatura ai quarti dal Kazakistan (228-227) dopo aver battuto in precedenza la Svezia (230-227) e soprattutto l’India oro mondiale a Berlino 2023 e terza nel ranking round grazie ad una prestazione strepitosa (233-229).

Niente da fare anche per il terzetto maschile formato da Michea Godano, Elia Fregnan e Lorenzo Gubbini, che si è fermato al primo turno perdendo allo shoot-off contro l’Ungheria (30-27, dopo un 226-226 al termine delle quattro volée). Eliminato agli ottavi infine il Mixed Team italiano composto da Roner e Godano con una dolorosa sconfitta allo shoot-off contro Taiwan (155-155, poi 18-18 ma la freccia più vicina al centro è asiatica).