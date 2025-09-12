Tiro a segno: Duestad trionfa nella carabina 3 posizioni in Coppa del Mondo, Benetti in top 20

Si conclude con il trionfo totale di Jeanette Hegg Duestad la quarta giornata di competizioni in quel di Ningbo, località della Cina che ospita questa settimana l’attesa tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno. La norvegese si è imposta senza patemi nella carabina tre posizioni 50 metri femminile, dominando il lungo e in largo la finale a otto.

Nello specifico la nordica, seconda in qualifica, ha ottenuto il totale di 466.2, regolando di tre punti la danese Rikke Maeng Ibsen, seconda a quota 463.3. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Barbora Dubska, capace di guadagnare 451.4.

La migliore italiana è stata invece Sofia Benetti, diciottesima con 583-30x. Martina Ziviani ha invece concluso la sua prestazione in top 30, accontentandosi di 582-27x. Già indietro invece Carlotta Salafia e Sofia Ceccarello, rispettivamente quarantesima e quarantunesima con 581-22x e 581-21x.

Da segnalare poi quanto successo nella prima parte della qualifica della pistola 25 metri a fuoco rapido maschile, con Andrea Morossaut al momento trentacinquesimo con il contingente di 283-x. Ai piani alti svetta invece il tedesco Emanuel Mueller, avanti con 295-12x precedendo il francese Clement Bessaguet (294-11x) e il sudcoreano Jaekyoon Lee, terzo con 293-15x.

Domani, sabato 13 settembre, assisteremo alle finali della pistola 10 metri femminile e della pistola a fuoco rapido 25 metri maschile.