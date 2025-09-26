FOCUS – TENNIS: Paolo Canè, protagonista del tennis italiano degli anni ’80 e oggi voce tecnica in TV, ci racconta la sua storia unica dentro e fuori dal campo. Dal bronzo olimpico conquistato a Los Angeles 1984 alle sfide ATP, fino al ruolo di telecronista per Eurosport e RAI (anche alle ATP Finals), Canè ci porta dietro le quinte di una vita interamente dedicata al tennis. Oggi guida la sua Academy e promuove lo sport tra i giovani con iniziative concrete: il 27 e 28 settembre 2025 sarà protagonista dello Sport and Fun Village a Milano, in zona Darsena e piazza XXIV Marzo, un evento aperto a famiglie e ragazzi dopo l’edizione 2024 all’Arco della Pace. In questa intervista parleremo di: * Il bronzo olimpico di Los Angeles 1984 * L’esperienza da telecronista Eurosport e Rai * Le ATP Finals viste dall’interno * Il momento d’oro del tennis italiano con Jannik Sinner * L’Academy e lo Sport and Fun Village 2025 Non perderti questa intervista esclusiva, tra ricordi, emozioni e futuro del tennis azzurro! #PaoloCane #Tennis #OlimpiadiLosAngeles1984 #Eurosport #RAI #ATPFinals #SportAndFunVillage #TennisItaliano #Sinner #AliceLiverani Conduce Alice Liverani