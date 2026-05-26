FOCUS – SCHERMA Andrea Santarelli: “Tra oro mondiale e argento olimpico, la verità è una sola…”
Andrea Santarelli si racconta in un’intervista intima e profonda: dalle prime vittorie da giovane talento fino all’argento olimpico di Rio 2016 e all’oro mondiale del 2023.
Un viaggio dentro la testa di uno dei protagonisti della scherma italiana, tra pressione, sconfitte, crescita e motivazioni che vanno oltre le medaglie.
👉 Cosa significa davvero stare ad altissimo livello per così tanti anni?
👉 Come cambia un atleta quando diventa un punto di riferimento?
👉 E cosa resta, alla fine, oltre i risultati?
Un’intervista da ascoltare fino in fondo.
Conduce Alice Liverani
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