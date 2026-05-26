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3 minuti fa

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Andrea Santarelli si racconta in un’intervista intima e profonda: dalle prime vittorie da giovane talento fino all’argento olimpico di Rio 2016 e all’oro mondiale del 2023.

Un viaggio dentro la testa di uno dei protagonisti della scherma italiana, tra pressione, sconfitte, crescita e motivazioni che vanno oltre le medaglie.

👉 Cosa significa davvero stare ad altissimo livello per così tanti anni?
👉 Come cambia un atleta quando diventa un punto di riferimento?
👉 E cosa resta, alla fine, oltre i risultati?

Un’intervista da ascoltare fino in fondo.

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Conduce Alice Liverani

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