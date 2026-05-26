Nuovo appuntamento di Sprint Zone con ospite Sofia Fiorini, uno dei talenti emergenti più luminosi dell’atletica italiana. La giovane marciatrice toscana, trasferitasi a Milano per studiare ormai da quasi due anni, sta vivendo una crescita straordinaria che l’ha portata rapidamente ai vertici internazionali della marcia.

Dopo il fantastico argento nella 42,195 km ai Mondiali a squadre di Brasilia, Sofia Fiorini ha conquistato un altro prestigioso secondo posto nella 21,097 km del Gran Premio di La Coruna, una delle gare più importanti del panorama internazionale, battendo campionesse del calibro di María Pérez e Antonella Palmisano e firmando anche il nuovo record europeo Under 23 sulla distanza.

Nel corso della puntata Sofia Fiorini racconta il percorso che l’ha portata a esplodere definitivamente nell’ultimo anno grazie al lavoro nel gruppo guidato da Alessandro Gandellini, tra allenamenti, sacrifici, studio, ambizioni e obiettivi futuri, a partire dai prossimi Campionati Europei dove gareggerà sulla 42,195 km.

🎙️ Conduce Ferdinando Savarese.

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