Tathiana Garbin: “Vivo un’era straordinaria, le ragazze fanno sognare gli italiani. Contano cuore e passione”

L’Italia si è qualificata alla finale della BJK Cup, la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Le azzurre hanno sconfitto l’Ucraina per 2-1, rendendosi protagoniste di una splendida rimonta sul cemento cinese di Shenzhen grazie al successo di Jasmine Paolini nel singolare contro Svitolina e all’affermazione in doppio di Paolini e Sara Errani. Terzo atto conclusivo consecutivo per l’Italia, domenica 21 settembre difenderà il titolo contro la vincente di USA-Gran Bretagna.

La capitana Tathiana Garbin ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Supertennis: “Questa Italia ci regala sempre tante emozioni e tante energia, oggi ce n’era tanta in campo. Il primo match di Cocciaretto è stato difficile, lei non è stata capace di gestire i momenti difficili, ma affrontava un’avversaria che ha giocato una partita straordinaria e senza sbavature: complimenti a lei, che ha dimostrato di essere una campionessa. Cocciaretto è una lottatrice e si rifarà molto presto”.

La leader del gruppo si è poi soffermato sulla grande vittoria di Jasmine Paolini nel secondo singolare: “Jasmine ha dimostrato che più del tennis contano cuore, passione, attaccamento alla maglia: oggi è riuscita a raccontare una storia meravigliosa che si è conclusa alla grande. Il doppio è capace di regalarci imprese straordinarie“.

Si tratta della terza finale consecutiva di BJK Cup per la nostra Nazionale: “Ogni competizione ha una storia diversa e abbiamo raccontato tre storie completamente diverse. Una squadra che sta crescendo, sta dimostrando di essere fortissima quando si unisce, combatte per un obiettivo comune. Insieme le ragazze trovano risorse straordinarie e con questa maglia fanno sognare me e tutti gli italiani. Io sono solo molto fortunata a vivere un’era straordinaria per il tennis italiano e il tennis femminile“.