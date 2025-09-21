Tathiana Garbin: “Queste ragazze stanno scrivendo la storia con delle imprese straordinarie”

Tathiana Garbin ha guidato l’Italia in panchina alla vittoria della Billie Jean King Cup 2025 di tennis, bissando il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga (Spagna): a Shenzhen (Cina) le azzurre quest’oggi hanno battuto nell’ultimo atto gli USA. Affidate ai microfoni di SuperTennis HD le prime parole dopo l’affermazione contro le statunitensi.

L’emozione per il secondo successo consecutivo dell’Italia: “Stanno scrivendo la storia, queste ragazze stanno facendo delle imprese straordinarie, quando giocano con questa maglia della Nazionale riescono a reclutare delle energie che probabilmente non hanno in altri tornei. Sono molto orgogliosa di loro, di quello che fanno, delle energie che mettono, non mancano mai una chiamata, sono sempre presenti, sono pronte a giocare, e quando non giocano tifano per chi gioca, quindi sono orgogliosa della squadra che sono di quello che stanno facendo“.

I meriti della squadra azzurra: “Sono felice, perché Elisabetta Cocciaretto è riuscita a dare il massimo oggi in una partita per niente facile, dove ha espresso un livello di tennis altissimo, ma soprattutto come presenza in campo: era quello che le avevamo chiesto, e lei si è fatta trovare pronta, e poi Jasmine Paolini come sempre ha chiuso l’impresa, e comunque sarebbero state pronte in doppio. E’ una vittoria di squadra: tutte presenti, tutte pronte, chi non è qui è a casa che tifa per noi, è una rosa di ragazze più grande“.

La dedica per la vittoria odierna: “A tutte le persone che lavorano per noi dietro le quinte, uno staff sanitario, uno staff tecnico che segue queste ragazze tutto l’anno, e comunque le protagoniste sono loro. Sono delle giocatrici straordinarie, che veramente stanno scrivendo la storia“.