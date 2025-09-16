Tathiana Garbin: “Giornata carica di emozioni. Contenta delle mie ragazze, sono state lucide”

L’Italia è la prima semifinalista della Billie Jean King Cup 2025, dopo aver sconfitto la Cina padrona di casa nella sfida inaugurale della Final Eight in programma questa settimana sul cemento indoor di Shenzhen. Decisive le vittorie in rimonta nei rispettivi singolari di Elisabetta Cocciaretto contro Yue Yuan e di Jasmine Paolini contro Xinyu Wang.

“È stata una giornata con un carico enorme di emozioni. Giocare qui, davanti a tantissimi cinesi e con queste giocatrici che volevano assolutamente far bella figura contro le campionesse in carica, che sono le mie ragazze, è stato davvero speciale. Sono felice di come si sia conclusa la giornata e soprattutto del livello di tennis che abbiamo visto, perché alla fine le emozioni sono state il centro di questa giornata e non era affatto scontato, non era facile. Le mie giocatrici sono state molto brave a rimanere lucide nei momenti chiave“, il commento finale di Tathiana Garbin ai microfoni di SuperTennis.

“L’avversaria di Cocciaretto è partita fortissimo, giocando pesante, servendo molto bene e senza paura: colpiva sempre forte. Elisabetta è riuscita a tenere, però l’altra faceva davvero la differenza con il servizio. Sono contenta perché nei momenti importanti non ha mollato. Ha attraversato tante situazioni difficili, ma lei è rimasta lì, nella lotta, nel sacrificio. È riuscita benissimo a imporre il suo gioco alla fine, ed è stata premiata“, dichiara la capitana della formazione campione del mondo in carica.

Sul punto decisivo di Paolini: “Le condizioni non erano facili: quando indossi la maglia azzurra, la maglia della nazionale, il ranking conta ma fino a un certo punto. Sapevamo che queste giocatrici ci avrebbero dato filo da torcere. In certi momenti Wang ha servito molto bene e non trovavamo la quadra sulla risposta: da troppo dietro perdeva campo, così ha avuto il coraggio di avvicinarsi e rispondere più avanti, e lì ha fatto la differenza“.

Sulla prossima avversaria in semifinale, che verrà fuori dalla sfida tra Ucraina e Spagna: “Non si tifa per altro, si tifa solo Italia. Guarderemo la prossima partita, che sarà molto interessante, tra squadre forti. Non mi voglio sbilanciare, ma dico che è tutto aperto in questo tipo di manifestazioni. Sono contenta delle mie ragazze, adesso pensiamo a riposare: questi due giorni saranno fondamentali per recuperare le forze e rimettere un po’ d’ordine tecnico in queste condizioni di gioco“.