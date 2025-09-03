Tathiana Garbin: “Conosco il potere delle ragazze con la maglia azzurra, Paolini ed Errani complementari”

Le Finali della Billie Jean King Cup andranno in scena a Shenzhen (Cina) dal 16 al 21 settembre. L’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, incominciando il proprio cammino ai quarti di finale contro la Cina con vista sulla semifinale da disputare contro la vincente di Spagna-Ucraina.

La capitana non giocatrice Tathiana Garbin ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Supertennis: “Ci stiamo preparando al meglio, le ragazze stanno bene, è entusiasmante che loro abbiano tanta voglia di giocare. Conosco il potere delle mie ragazze quando indossano la maglia azzurra. Ogni partita sarà una finale, soprattutto il match contro la Cina sarà difficile“.

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno tra i grandi punti di riferimento del gruppo atteso in terra asiatica e Garbin si è soffermata proprio sulle Campionesse Olimpiche di doppio, che nel frattempo si sono qualificate alle semifinali degli US Open: “Sara e Jas sono complementari. Jas spinge forte da fondo e dà sempre un’opportunità a Sara di fare gioco a rete, di mettere a frutto la sua qualità migliore: è bravissima a livello strategico e vede le situazioni prima“.

Tathiana Garbin ha poi proseguito: “Credo che Jasmine sia cresciuta tanto dal punto di vista tattico, oggi ha una conoscenza più elevata rispetto a prima. E la conoscenza libera in campo, riesci a vedere meglio le situazioni di gioco. È migliorata dal punto di vista fisico e tecnico, Renzo Furlan è stato un punto fondamentale per la sua crescita. Sta raggiungendo una consapevolezza importante che la farà crescere ancora“. La capitana è chiara sul doppio: “In prospettiva futura, dobbiamo tornare a dare importanza a questa specialità, troppo spesso sottovalutata“.