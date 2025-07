Taekwondo, Elisa Bertagnin bronzo alle Universiadi! Giada Al Halwani out ai quarti

Arriva la prima medaglia per la spedizione azzurra impegnata nella disciplina del takwondo alle Universiadi 2025, rassegna in scena per quest’edizione nella regione metropolitana di Reno-Ruhr, in Germania. Nell categoria -46 kg infatti Elisa Bertagnin ha conquistato una lodevole medaglia di bronzo dopo aver condotto una giornata intensa con carattere e determinazione.

Il cammino della nostra portacolori è cominciato agli ottavi di finale, con una vittoria netta sulla statunitense Della, superata senza patemi con il risultato di 2-0. Poi, ai quarti, l’azzurra ha invece affrontato la nipponica Okamoto, battuta per 2-1 a seguito di un match intenso.

Più sofferta invece la semifinale, dove Elisa ha dovuto cedere il passo alla competitiva rappresentante del Taipei Ying-hsuan Huang, brava a dettare legge per 2-0; una sconfitta che non cancella però quanto di buono visto in precedenza.

Nella categoria -57 kg femminile Giada Al Halwani dopo due ottimi incontri ha fermato la sua corsa ai quarti di finale arrendendosi al cospetto della polacca Losowska per 1-2. Out agli ottavi invece Davide Lupo, il quale nella categoria -68 kg è stato frenato agli ottavi a causa del K.O contro il nigeriano Jonah, abile a vincere 2-0.