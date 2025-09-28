LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Perez, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta delle olimpioniche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match della coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dall’ucraina Lyudmyla Kichenok e l’australiana Ellen Perez, valido per gli ottavi di finale del WTA Masters 1000 di Pechino, che le due azzurre hanno vinto nel corso della passate stagione e che adesso vogliono confermare in bacheca.

Il percorso delle nostre due azzurre è iniziato con il match contro Irina Khromacheva e Aldila Sutjiadi, dominandole in 1 ora e 17 minuti con un secco 2-0 (6-3, 6-2). Errani e Paolini, seconde nella race e già qualificate alle Finals, puntano alla vetta della classifica generale WTA dove al momento mantengono la quinta posizione.

Per quanto riguarda le due avversarie, nel corso dei sedicesimi di finale, Kichenok e Perez hanno affrontato la coppia composta dalla rumena Jaqueline Cristian e la canadese Leylah Fernandez: l’ucraina e l’australiana hanno vinto al match tie break con i parziali di 2-1 (4-6, 6-3, 10-7), completando la rimonta in 1 ora e 36 minuti.

Il match tra Errani/Paolini e Kichenok/Perez sarà il secondo match sul campo nominato nel segno di Brad Drewett, ex tennista australiano scomparso nel 2013. Ad anticipare l’ingresso in campo delle azzurre ci sarà la sfida di Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls che se la vedrà con Ulrikke Eikeri e Giuliana Olmos, con il programma che inizierà alle 5.00 (orario italiano, in Cina saranno le 11.00)