Quando arrivano i convocati dell’Italia per i Mondiali di volley? Tre giorni all’esordio, serve l’ultimo taglio

L’Italia esordirà ai Mondiali 2025 di volley maschile nella giornata di domenica 14 settembre (ore 15.30), affrontando la modesta Algeria in quel di Manila (Filippine). Si tratto di un debutto morbido per i detentori del trofeo, che punteranno a incamerare un successo nitido in vista delle più probanti sfida con il Belgio e l’Ucraina, dove ci si giocherà il primo posto nel raggruppamento prima dei probabili incroci con Argentina e Francia tra ottavi e quarti di finale.

Mancano dunque tre giorni al primo impegno dei Campionati del Mondo in terra asiatica e ancora non c’è la lista definitiva dei convocati. Al momento quindici azzurri si trovano al lavoro nelle Filippine dopo aver fatto tappa in Giappone vincendo due amichevoli contro i padroni di casa e il CT Fefé De Giorgi dovrà operare un ultimo taglio, verosimilmente nel reparto dei centrali.

Negli ultimi due giorni la nostra Nazionale si è impegnata in una doppia sessione di allenamento presso la Filoil Flying V Arena ed entro domani pomeriggio (locale, nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi), l’Italia comunicherà la propria rosa durante la preliminary inquire, la presentazione ufficiale alla Federazione Internazionale del roster.

Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli sono i due palleggiatori; Kamil Rychlicki e Yuri Romanò i due opposti; Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro e Francesco Sani gli schiacciatori; Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti i centrali. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per la trasferta in Giappone alla vigilia dei Mondiali.

CONVOCATI ITALIA VERSO I MONDIALI DI VOLLEY

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace