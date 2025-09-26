Sport in tvSuperbike
Superbike oggi, GP Aragon 2025: orari prove libere, programma, tv, streaming
Oggi, venerdì 26 settembre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del Round di Aragon, decimo round del Mondiale di Superbike 2025. Sul tracciato iberico, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista della Superpole e delle gare previste nella tre-giorni iberica.
Il turco Toprak Razgatlioglu si presenta da leader del campionato con 39 punti di margine su Nicolò Bulega. Il pilota turco ad Aragon si appresta a tagliare il traguardo delle 250 gare tra le “big bikes”, dove ha già raccolto ben 75 vittorie e 120 podi. In questo biennio con BMW ha fatto segnare una serie di statistiche incredibili: 36 successi in appena 57 gare, migliorando quanto aveva fatto in Yamaha dove si era fermato a 37 su 131 partenze. Con la casa tedesca ha raccolto 50 podi in 57 gare pari all’87.7%.
Bulega ha assolutamente bisogno di invertire la tendenza, ricominciando a mettersi alle spalle Razgatlioglu come gli era riuscito nella prima parte della stagione almeno fino a Cremona. I due top-rider sono gli assoluti dominatori della stagione, basti ricordare che hanno monopolizzato 26 successi su 27. Il MotorLand Aragon potrebbe essere il tracciato giusto per i ducatisti. Statisticamente la pista è favorevole a Ducati che qui ha raccolto 20 vittorie negli ultimi 11 anni e arriva da una striscia aperta di otto successi consecutivi.
Il venerdì del Round di Aragon, decimo round del Mondiale di Superbike 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it.
SUPERBIKE OGGI IN TV
Venerdì 26 settembre
Ore 10.35 Prove libere 1 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).
Ore 15.00 Prove libere 2 ad Aragon (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).
PROGRAMMA GP ARAGON SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); TV8 non trasmetterà neanche in differita la giornata odierna.
Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it non trasmetterà neanche in differita la giornata odierna.
