Superbike, Frankie Chili: “La mia salute è stabile, a breve mi operano di nuovo alla testa. Intanto è venuto a trovarmi Schwantz”

Il recente Gran Premio di San Marino di MotoGP ha rappresentato l’occasione di riprendere contatto con Pierfrancesco Chili. Frankie è diventato di casa a Misano, nel senso più letterale del termine, poiché oggi vive a Rimini ed è diventato un imprenditore nel settore del turismo.

I colleghi tedeschi di speedweek.com hanno raggiunto il sessantunenne bolognese, allo scopo di avere notizie sul suo stato di salute. Non è un mistero come l’ex centauro, protagonista fra Motomondiale e Superbike per un ventennio tra la metà degli anni ’80 e l’inizio del XXI secolo, stia combattendo contro il morbo di Parkinson ormai da tempo.

Esattamente cinque anni fa, fu proprio Chili a rendere pubblica la propria malattia, diagnosticatagli nel 2018. “Sto bene, considerate le circostanze” – ha detto alla testata specializzata teutonica – “la mia salute è stabile. Non posso migliorare, ma fortunatamente non sto neppure peggiorando. A ottobre dovrò affrontare un nuovo intervento chirurgico alla testa e vedremo se mi aiuterà. In ogni caso, l’attività imprenditoriale tiene me e mia moglie parecchio impegnati”.

Ci sono tuttavia grosse novità sul piano personale, e altre potrebbero aggiungersene in tempi celeri. “Mio figlio Kevin si è sposato da poco e, chissà, a breve potrei diventare nonno!”. Kevin non è certo un nome qualunque nell’ambito del motociclismo: “Mi fa piacere ricevere visite. Difatti quest’estate è venuto a trovarmi anche Kevin Schwantz”.

Insomma, la vita di Chili – che a Misano ha vinto sia nella 500cc (seppur in un GP molto particolare), sia nella Superbike – prosegue con la dignità e la forza di chi, ormai da sette anni, sta fronteggiando una malattia degenerativa. Lontano dalle luci della ribalta, ma pur sempre illuminata da un indimenticabile passato agonistico, nonché da un’ordinaria amministrazione rappresentata dall’imprenditoria e dalla famiglia.