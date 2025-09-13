Sprint Zone Speciale Tokyo La prima giornata dei Mondiali di Atletica si preannuncia spettacolare!
Ben tre azzurri possono subito puntare al podio: Antonella Palmisano nella marcia Nadia Battocletti nei 10.000 metri Leonardo Fabbri nel getto del peso ⚡ Riflettori puntati anche sui debutti in gara di: Larissa Iapichino nelle qualifiche del lungo Marcell Jacobs nelle batterie dei 100 metri maschili Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri femminili ️ In studio con noi Alessio Conti, tecnico di atletica e commentatore dei Mondiali per Eurosport, per analizzare tutti i temi della giornata! Non perderti questo speciale dedicato agli azzurri dell’atletica! A cura di Fernando Savarese