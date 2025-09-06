Sport in tv oggi (sabato 6 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 6 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà il Brasile nella semifinale dei Mondiali di volley femminile: le Campionesse Olimpiche riusciranno a battere le verdeoro di Gabi e a meritarsi l’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Turchia-Giappone? Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con l’arrivo a salita in quel di La Farrapona per la Vuelta di Spagna, senza dimenticarsi di Tour of Britain e Simac Ladies Tour.

Sabato di fuoco per tutti gli amanti dei motori: qualifiche del GP d’Italia a Monza per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP, Superpole e gara-1 del GP di Francia per la Superbike. Spazio ai primi ottavi di finale degli Europei di basket (l’Italia scenderà in campo domani contro la Slovenia), iniziano i Mondiali di tiro con l’arco con il compound e di Mountain bike con le prove di downhill, ci sarà da divertirsi con la finale femminile agli US Open.

Andranno seguiti gli Europei U23 di canottaggio e le due partite del The Rugby Championship, ma anche la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Il menu calcistico prevede gli incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e alcune partite di Serie C. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 6 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 6 settembre

04.00 BADMINTON – China Masters 2 (diretta streaming su BWF Tv)

06.30 RUGBY (The Rugby Championship) – Australia-Argentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.00 TIRO CON L’ARCO (Mondiali) – Compound, gare a squadre: tabellone fino alle semifinali (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 VOLLEY (amichevole) – Giappone-Italia (non è prevista diretta tv/streaming)

08.40 MOTO3 – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Irish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30)

09.00 SUPERBIKE – GP Francia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 CANOTTAGGIO – Europei Under 23, batterie e semifinali (diretta streaming sul canale YouTube di World Rowing)

09.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.15 F3 – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 CICLISMO – Giro della Lunigiana, terza tappa (prima semitappa): Equi Terme-Marina di Massa (non è prevista diretta tv/streaming)

09.35 CICLISMO – Tour of Istanbul, terza tappa: Arnavutkoy-Arnavutkoy (non è prevista diretta tv/streaming)

10.10 MOTOGP – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 JUDO – Europei juniores, seconda giornata (diretta streaming su Judo Tv)

10.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, semifinali) – Giappone-Turchia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV)

10.50 MOTOGP – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 BASKET (Europei, ottavi di finale) – Turchia-Svezia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SUPERBIKE – GP Francia, Superpole (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill juniores femminile (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

11.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.45 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill juniores maschile (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

12.00 BOXE – Mondiali maschili/femminili, turni preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)

12.15 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, quinta tappa (cronometro individuale): Doetinchem-Westendorp (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.00)

12.30 F1 – GP Italia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.45 CICLISMO – Tour of Britain, quinta tappa: Pontypool-The Tumble (diretta streaming su Discovery+)

12.45 MOTO3 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Canada-Scozia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro Toscana, terza tappa: Segromigno in Piano-Segromigno in Piano

13.40 MOTO2 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.50 CICLISMO – Vuelta di Spagna, quattordicesima tappa: Avilés-La Farrapona. Lagos de Somiedo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.00 SUPERBIKE – GP Francia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.30; differita streaming su tv8.it alle ore 18.30)

14.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – C1 maschile/femminile ad Augsburg, semifinali e finali (diretta streaming sul canale YouTube di ICF Canoe Planet)

14.15 F2 – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.15 BASKET (Europei, ottavi di finale) – Germania-Portogallo (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, semifinali) – Italia-Brasile (diretta tv su Rai 1, diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV)

14.30 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – USA-Samoa (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

14.30 CICLISMO FEMMINILE – Maryland Cycling Classic (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 MOTOGP – GP Catalogna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Lettonia-Serbia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Renate (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Perugia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Roma-Milan (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

15.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Turchia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

15.45 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Galles-Fiji (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

16.00 F1 – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 CICLISMO – Giro della Lunigiana, terza tappa (seconda semitappa): Pontremoli-Fivizzano (non è prevista diretta tv/streaming)

16.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Turchia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

17.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Pianese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Foggia (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Trapani (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BASKET (Europei, ottavi di finale) – Lituania-Lettonia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Inter-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Inghilterra-Australia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Due partite: Armenia-Portogallo, Inghilterra-Andorra (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 TENNIS – US Open, finale doppio maschile: Granollers/Zeballos vs Salisbury/Skupski (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.30 CICLISMO – Marylan Cycling Classic (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Cingoli, Pressano-Cologne (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Conversano-Bressanone, Merano-Eppan, Trieste-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Brixen-Ferrara, Leno-Casalgrande Padana, Mezzocorona-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 MMA – UFC Fight Night 269, main event: Imavov-Borralho (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

19.00 HOCKEY PISTA (Europei, finale per il bronzo) – Italia-Spagna (diretta streaming su World Skate Europe Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile a Koper, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Benevento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Potenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Monopoli (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Union Brescia-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Europei, ottavi di finale) – Serbia-Finlandia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Tre partite: Austria-Cipro, Irlanda-Ungheria, San Marino-Bosnia Erzegovina (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

21.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead femminile a Koper, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

22.00 TENNIS – US Open, finale singolare femminile: Sabalenka vs Anisimova (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

22.45 HOCKEY PISTA (Europei, finale per l’oro) – Francia-Portogallo (diretta streaming su World Skate Europe Tv)