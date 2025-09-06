LIVE Superbike, GP Francia 2025 in DIRETTA: Bulega prova a svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Francia 2025, Bulega cerca pole e successo.

Al circuito di Magny-Cours il meteo è stato incerto per tutta la giornata di ieri, ma il sole ha fatto la propria apparizione proprio in occasione delle FP2 e sulla pista asciutta è stato il pilota della Ducati, Nicolò Bulega a precedere tutti. Con il tempo di 1’35”428 il talentuoso pilota della Ducati ha chiuso in testa la classifica cumulativa delle prove libere di ieri, ed ha anche abbassato il giro veloce della pista transalpina che apparteneva a Garrett Gerloff (BMW) dall’anno 2023.

Si segnala anche la scivolata di Iannone nel finale che provoca la fine delle prove. Staccati dietro Bulega abbiamo Sam Lowes con la Ducati del team clienti Marc VDS e l’altro azzurro Andrea Locatelli con la Yamaha ufficiale, indietro invece Toprak Razgatlioglu che appare comunque in una buonissima forma. Dietro al turco, in quinta posizione Danilo Petrucci molto concentrato e preciso, poi Alex Lowes con la sua Bimota e l’ex campione del mondo Jonathan Rea. Sotto il secondo resta solo Xavi Vierg ottavo. Staccato oltre il secondo invece Alvaro Bautista apparso molto discontinuo sulla pista francese, chiude la top dieci Remy Gardner. Dodicesimo Yari Montella dietro alla BMW di Van der Mark. In grave difficoltà Bassani e Rinaldi diciottesimo e ventesimo rispettivamente. Oggi si fa sul serio con Superpole e Gara-1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Francia 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 11.00 mentre gara-1 inizierà alle 14.00. Buon divertimento!