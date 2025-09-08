Sport in tv oggi (lunedì 8 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giornata che forse non sarà ricchissima per quel che concerne lo sport in tv, ma c’è comunque garanzia di ampia varietà. Dopo una domenica italiana ad altissimi livelli, si va in scena con un lunedì che parimenti ha parecchio di tricolore.

Tre le selezioni nazionali azzurre impegnate quest’oggi. Nel pomeriggio è il turno del softball con Italia-Spagna agli Europei di Praga, mentre alle 20:30 tocca all’hockey su pista femminile contro il Portogallo. Infine il calcio con la trasferta israeliana.

Ci sono anche le Italian Baseball Series, con San Marino che può chiudere il discorso in gara-3 dopo aver vinto in maniera diversamente mirabolante le prime due, e c’è anche il ritorno dei circuiti normali del tennis con la WTA che fa tappa a San Paolo e a Guadalajara.

Anche la Ocean Race Europe di vela e la NFL, che ha da pochi giorni iniziato la propria regular season, sono di scena in questo lunedì che prelude a grandi appuntamenti. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 8 settembre

13:00 Softball, Europei: Italia-Spagna – Diretta streaming su baseballeurope.tv (per gli abbonati)

17:00 Vela, The Ocean Race Europe – 5a tappa Genova-Boka Bay – Diretta streaming su discovery+

18:00 Tennis, WTA 250 San Paolo, Brasile – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

20:00 Tennis, WTA 500 Guadalajara, Messico – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

20:30 Hockey su pista, Italia-Portogallo, Europei femminili – Diretta streaming su World Skate Europe Tv

20:30 Italian Baseball Series, Gara 3 San Marino-Parma – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

20:45 Calcio, Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 – Diretta tv su Rai1 e streaming su RaiPlay

20:45 Calcio, Croazia-Montenegro, Qualificazioni Mondiali 2026 – Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su SkyGo e Now

2:15 NFL – Chicago Bears-Minnesota Vikings – Diretta streaming su DAZN