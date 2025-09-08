LIVE Italia-Spagna, Europei softball 2025 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, secondo impegno delle azzurre agli Europei di softball 2025. Dopo il convincente esordio le ragazze guidate da Craig Montvidas proveranno ad alzare i giri del motore al cospetto di una selezione in forte crescita. Rassegna continentale da non steccare per le italiane in quanto inizia il cammino Olimpico che porterà a Los Angeles 2028.

Italia che si è presentata in Repubblica Ceca superando in due occasioni le prossime rivali in test amichevoli giocati sui 5 inning. 17 le giocatrici portate in terra boema dal coach statunitense, che può contare sullo zoccolo duro che ha alimentato la selezione azzurra negli ultimi anni. Esordio sul velluto per le campionesse in carica, che hanno liquidato la Germania in soli 4 inning con lo score di 11-0.

Nuova occasione per rodarsi in vista degli appuntamenti più probanti per Erika Piancastelli e compagne. La stella azzurra ha già marcato un fuoricampo contro le teutoniche, ed assieme a Dayton, Barbara, Gasparotto e Longhi ha firmato alcune delle valide del match. Spagnole che invece arrivano dalla sconfitta contro le padrone di casa della Repubblica Ceca e che proveranno ad intimidire le azzurre.

La sfida tra Italia e Spagna, secondo appuntamento per le azzurre nel gruppo X degli Europei di softball 2025, inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!